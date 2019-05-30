韓粉將於0601本周末在台北市舉行挺韓大會師！國民黨台中市黨部主委顏文正說，黨部沒有動員，由支持者自行前往。經韓粉熱情積極號召下，國民黨台中市議員主動提供選民服務；台中市議會國民黨團幹事長陳政顯說，各區挺韓市議員、里長提供韓粉搭車等服務，各自北上。

國民黨市黨部主委顏文正說，0601市黨部沒有動員，由韓粉自發性的前往，目前是由有意問鼎總統黨內初選的同志「兄弟爬山、各自努力」；只要有同志到台中來，黨部都會以禮相待，俟黨部提名總統候選人出爐後，黨部即全力支持。

市議會國民黨團幹事長陳政顯指出，國民黨團未動員是由各區挺韓市議員等民代，提供韓粉統一搭車北上等服務，他的選民約有3輛遊覽車會北上。另北區有市議員陳政顯、陳文政，東南區市議員羅廷瑋、大里區市議員林碧秀、太平區市議員李麗華、西屯區則有福瑞里長林添憶、至善里長鄭文昌等服務處，同步提供民眾報名參加。

沈智慧服務處指出，韓粉自發性北上挺韓大會師報名活動到今晚為止，搭乘遊覽車往返與保險費用都已經有韓粉熱情提供，韓粉只要帶著挺韓熱情前往即可；預計台中市至少有50輛遊覽車、2000多人前往。國民黨總統候選人正式出爐前，她們會全力協助有意角逐2020總統大選的黨員舉辦相關活動，正式國民黨總統提名人出爐後，則全力輔選黨提名候選人。

(中時 )