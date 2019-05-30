中市府體育局長李昱叡(右起)向市議員吳瓊華解釋體一用地未來規畫方向。(林欣儀攝)

台中肉品市場搬遷案宣告終止，原本規畫的預定地、烏日區「體一用地」未來如何利用？市議員吳瓊華30日邀集相關單位會勘，盼讓3.5公頃土地獲得多功能使用。市府體育局表示，目前初步規畫設置標準射箭場、兒童足球場等設施，預計今年底完成初步規畫。

站在烏日焚化廠旁，眼前一片雜草叢生，吳瓊華指出，這塊土地是當初興建焚化爐時的回饋土地，已經荒廢許久，相當可惜，盼市府能規畫興建符合其地目的設施，達到土地活化、多功能利用，也藉此帶動台中市副都心整體發展。

體育局長李昱叡表示，烏日區近幾年人口快速成長，且台中市目前政策面希望加速運動環境的建設，初步規畫將在體一用地上設置全台中第一座符合標準的射箭場、儘量朝國際標準設備建置，而3.5公頃土地上將全面鋪設草皮，包括幼兒足球、槌球、飛盤等多種運動皆可使用。

李昱叡強調，台中市射箭運動在全台表現名列前茅，卻一直缺乏完善的射箭場地，以往只能使用田徑場代替，若能興建一座射箭場，將有助於未來申辦相關賽事，這項計畫預計今年底完成初步規畫，若明年預算通過將可動工、最快2021年完工。

(中時 )