北市府為償還債務向捷運局重置基金調借230億元，日前遭議員質疑市府挪用救命錢，財政局以借調重置基金還債比銀行利息低為由，嚴守財政紀律，但市府日前突然還清230億重置基金，今有議員質疑錢從哪來，難道又走回頭路跟銀行借錢。對此，市府副秘書長陳志銘今於市政質詢時坦言，恢復當初跟銀行借錢還重置基金，利率從0.162％增加到1.1％，如同打臉市長柯文哲最引以為傲的財政紀律。

捷運局今於交通委員會報告，市府已於27日全部償還完230億元，議員詢問市府還債來源，捷運局長張澤雄稱不清楚財源，多位議員質疑市府恐走回頭路向銀行借款還重置基金，等同打臉當初借重置基金節省利息政策。

國民黨議員游淑慧今下午市政總質詢質疑市府償還重置基金來源，陳志銘表示，過去原本向市政借款，為降低利息借調重置基金還債，但現在大家都在講市府調借重置基金還債，所以決定回歸向銀行借款，利息也因而調高。

游淑慧批評，借高還低不合理，柯市長第一任4年還債，後面4年則都在借錢，柯文哲僅稱不會啦，我們還是嚴守財政紀律。

(中時 )