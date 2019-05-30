雖然高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘兩人競逐2020總統初選，但是資深媒體人陳凝觀注意到，不論是韓還是郭，兩人政治歷練都較淺，且沒有自身班底，那麼黨主席吳敦義就將扮演舉足輕重的關鍵人物。吳敦義雖然放棄總統大選，但他有可能將目光放在立院龍頭身上。

陳凝觀在其主持政論節目《年代向錢看》中表示，在近來的民調中，韓國瑜都是相對領先，郭台銘緊追在後。這裡面有一個藍軍的實質政治領導人物，有實質的政治影響力，這人便是吳敦義。吳敦義的人生第一志願是當總統，但如無法當成，那麼第二志願將是立法院院長寶座。而立法院長在政治運作裡頭，是有非常大的政治資本的。

此時，鄭佩芬表示，立法院掌握立法權利，只要立法院過不了關的法案，就無法成立。這也是為什麼當初前總統馬英九會和前立法院長王金平鬧翻的原因。雖然說吳敦義年紀偏大，但是翻開吳敦義過去的政治經歷：台北市長、高雄市長、南投縣長，加上黨部的資歷，以及行政院長和副總統，沒有一個人資歷比吳更完整，且吳敦義現在身分可以左右大局，立法委員提名權也在其手上，吳可以喊牌和叫牌。

(中時電子報)