飆車撞死3人還在審理中的男子謝亞軒，另在2016年12月間，為替朋友追討5萬元賭債，與同夥大街上追砍欠債的張姓男子，案經台北地方法院審理後，合議庭認為謝亞軒一夥行凶時，並不是基於殺人犯意，變更殺人未遂起訴法條，改依重傷罪判謝5年4月徒刑；同案被吿丁竹胤判刑5年4月、黃志恒判刑5年6月。

本案因黃志恒不滿向張姓男子催討5萬元賭債不成，起意找機會報復，就告訴謝亞軒。2016年12月2日下午3點多，謝亞軒發現張男行蹤，趕緊通知黃男等人，一行7人開車尾隨張男，待張在捷運永春站前下車，便持西瓜刀、折疊刀等圍捕、追砍，直到張男被砍多刀倒地，一夥人才跳上車離開。

一度失血過多休克的張男，經送醫後撿回一命，但左手、跑跳行為能力受到影響。警方循線查獲行凶的謝亞軒、黃志恒和丁竹胤等3人，移送法辦後，檢察官依殺人未遂罪提起公訴。北院合議庭認為，為了區區僅5萬元賭債，實無殺人取命必要。考量黃男、丁男已分別與被害人達成和解，並給付和解金，謝亞軒則因當時未成年，住處又被假扣押，父親繳款116萬多元後已無力幫付和解金，因此變更起訴法條，依共同犯重傷罪，判謝亞軒等3人5年4月、5年6月不等徒刑。全案可上訴。民事部分，被害人向7人提告連帶求償112萬元，還在審理中。

(中時 )