國民黨內總統初選競爭激烈，同樣角逐初選的前立法院長王金平（右）30日參加「中廣論壇」廣播節目，接受同黨副主席郝龍斌（左）的專訪。（張鎧乙攝）

前立法院長王金平（左）和同黨副主席郝龍斌（右）握手致意。（張鎧乙攝）

國民黨內總統初選競爭激烈，如今傳出有提名「五人小組」成員動員軍系挺鴻海董事長郭台銘、「挺郭黑韓」；黃復興黨部隨即重申「選舉期間恪遵黨務中立」立場。對此，前立法院長王金平今受訪直言，中立本是應該的，也不要去誣賴別人、做自我的憑空想像；遭影射的國民黨副主席郝龍斌也說，這是一種陰謀放話，讓黨及高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、五人小組都受創。

王金平今接受國民黨副主席郝龍斌主持的「中廣論壇」專訪，會後面對媒體詢問黃復興黨部下令恪遵黨務中立，他表示，中立是應該的，但也不要去誣賴別人、憑空想像，這樣反而影響團結，每個人都會遵守職位上應扮演的角色。

被問及是覺得哪方陣營憑空想像？王回「沒有啊！」報紙上不是隨便講一講說，有人在誣賴五人小組嗎？有人不是在講這個郝市長嗎？事實上不可能嘛，郝很公正，怎麼有這個方面的情事，「所以這個都是等於現在是『黑郝』的」。

一旁的郝龍斌也說，五人小組絕對會公平、公開、公正做好總統候選人所有程序，「挺郭黑韓」這件事則是一種陰謀放話，不僅國民黨受傷，韓國瑜、郭台銘，甚至五人小組也受創。

他並說，剛好近期聯絡韓國瑜來接受訪問，韓也同意自己的看法，這件事情是傷害國民黨，且是一種陰謀放話，不只是五人小組，任何一個人都不會要求特定的團體或特定的人，去支持某一個特定候選人，更重要的是大家想一想，這件事情到底是誰受益？受益的是民進黨，以及其他非國民黨參選人，「所以這絕對是一個陰謀，也絕對是有心人士的放話」。

至於現在地方各派系是否有選邊站的問題？王金平則說，每個人都會去爭取別人的支持，這個見怪不怪，很多人都是二十年情義相挺的一個情誼，現在情勢上有些變化，當然有個人的選擇，「那我們也給予祝福跟尊重」。

(中時 )