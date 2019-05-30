梧棲國中學生與醫護人員進行大合照。（陳淑娥攝）

為讓青少年能獲得正確性知識，台中梧棲衛生所辦理性健康促進活動，協請童綜合醫院青少年親善門診派專業醫護，至梧棲國中進行兩性平等及交往、安全性行為、愛滋病防治的介紹與講授，同學紛紛舉手發問，期望能解決心中疑惑。

青少年正值「轉大人」過程，對很多事物懵懵懂懂，尤其性知識部分，常常來自於網路資訊或同儕間口耳相傳，內容有正確也有訛誤。

童綜合醫院委派目前有進行青少年親善門診業務，且具備臨床經驗的護理長蘇家榆擔任講師，生動風趣的講課現場，逾百名國三生反映熱烈，同學們紛紛舉手發問，期望能解決心中的疑惑。

蘇家榆先介紹男女生生理與心理差異性，相處交往時如何以健康且正常心態面對，出現什麼行徑的人是危險情人，如佔有慾過強、情緒起伏大、容易怪罪他人或曾有暴力行為等。當面對危險情人時，不要覺得自己可改變對方，要避免讓自己陷入危險情境中。另外，危險情境包含性侵害、性騷擾與性霸凌等，告訴大家應正視議題並適當釋出訊息進行求救。

何謂安全性行為，無論是防止感染愛滋病或其他性病，以及避免意外懷孕的產生，都應該使用保險套，雖然無法百分百的保證，但仍可有效降低產生風險。最後讓大家認識性病與愛滋病，希望藉由疾病的可怕來使同學們知道安全性行為的重要性，並且呼籲大家不要在好奇心驅使或無保護措施下進行性探索。

(中時 )