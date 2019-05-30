霧峰農會舉辦的「阿罩霧公益馬拉松」活動開跑，屆時將有農特產展售，有機會品嘗受歡迎的檸檬蜂蜜酒。（林欣儀攝）

一年一度的「霧峰阿罩霧公益馬拉松」活動將於10月20日登場，主辦單位霧峰區農會本月起開放民眾報名，目前情況相當踴躍，特別的是，今年首度增加42公里全馬挑戰項目，規畫路線將經過林家花園宮保第、民生故事館與光復新村等，結合觀光與公益，讓運動更有意義。

霧峰區長李銘海、霧峰區農會總幹事黃景建等人一同按下啟動球，為2019年「霧峰阿罩霧公益馬拉松」活動揭開序幕。農會指出，今年路跑分為42公里全馬組、21公里半馬組及12公里歡樂健跑組、4公里悠閒親子組，全新路線，讓跑者能邊運動、邊感受田園風情與地方特色人文景點。

霧峰農會舉辦的路跑活動今年邁入第5年，李銘海指出，農會透過路跑的平台，將霧峰區特色與景點介紹給大眾，且每報名1位跑者、主辦單位捐出10元做公益，讓大家秀出活力、弱勢者也受惠。

黃景建表示，今年除新增全馬項目，完賽禮也更豐富，現場並將展售包括酸甜不膩的檸檬蜂蜜酒、霧峰小麥製作的黑翅鳶麵及標榜無化肥栽種的黑翅鳶米等，讓跑者滿載而歸。

(中時 )