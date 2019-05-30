喜歡羽球王子-王子維以及空手道小清新-文姿云的粉絲有福了！還記得在2017年世大運摘下雙金，帥氣的表現讓全台掀起一陣王子維旋風。這次與空手道氣質出眾的體壇美女文姿云，兩位在爭取奧運積分的忙碌賽事空檔，一起參加別具意義的「普利司通輪胎 CHASE YOUR DREAM 前進奧運訓練營」，兩位頂尖的菁英選手很少有機會在國內分享自己逐夢的過程，希望能藉由這難得的機會鼓勵所有喜歡運動，或是有夢想正在追求的人們，逐夢踏實。

普利司通輪胎身為奧林匹克全球最佳合作夥伴，同時贊助了國內羽球王子-王子維以及空手道小清新-文姿云加入「TEAM BRIDGESTONE」。兩位運動員，秉持正面、積極、勇敢的態度接受每一個挑戰，與普利司通所提倡的奧運精神「CHASE YOUR DREAM」（追逐你的夢想）之核心價值不謀而合。期望藉由支持運動員充滿熱情面對生活、工作及訓練的旅程，激勵人們胸懷奧運精神，勇敢追求夢想。

為了回饋社會以及加強體育資源，特別訂於6月29日(周六)早上9點至12點於台北市大同運動中心舉辦「普利司通輪胎 CHASE YOUR DREAM 前進奧運訓練營」活動，除了王子維與文姿云分享自己成為頂級國際選手的經驗與追夢歷程外，也邀請名師舉辦運動營養課程，活動結束前還有豐富抽獎活動。喜歡兩位頂尖選手的粉絲千萬不能錯過這難得的機會。歡迎各界喜愛運動，勇於追夢的人一起共襄盛舉。

(中時電子報)