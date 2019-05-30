小S回應別人諷刺她主持沒新招。（圖／翻攝自秒拍）

大S、小S、阿雅、范曉萱最近參加實境秀《我們是真正的朋友》，一行人到緬甸吃喝玩樂還拍了時尚宣傳照，也讓粉絲一窺她們私下的真感情。小S主動談到自己最近在影響力主持人榜中排名第九，比她排名前面的主持人受訪諷刺她主持沒新招，只會「帥的（來賓）吃豆腐、女的就攻擊、老的就問候」，對此小S正面逗回：「你猜對了」，完全沒生氣的幽默反應笑翻粉絲。

《我們是真正的朋友》27日分享一段花絮，小S吃飯時問其他人最近有沒有看到跟她有關的報導，內容是指她在有影響力的主持人中只排名第九，有位排名勝過她的網路主持人受訪時嗆說：「小S的主持風格就是三樣式，帥的吃豆腐、女生就攻擊、老人就問候他健康」。

說到此，小S托著臉頰表示：「我只能說......你猜對了！」隨即引來阿雅等人大笑，范曉萱則說本來想罵讓那人滾一邊去，但看到小S的反應更好，令她忍不住想對好姊妹告白直喊：「我愛妳」，小S則說：「所以那個人他應該是徹底的研究我，他應該是我的粉絲，謝謝你那麼喜歡我」，也自嘲自己也很想多發展幾個套路，粉絲則說：「小s情商真的好高」、「同樣的話，小S說我就覺得可愛好笑，換一個人說我就想打他/她」、「那個主持懂個屁啊，讓它去主持看看觀眾愛不愛看啊，博眼球的言論」。

(中時電子報)