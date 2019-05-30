苑裡鎮公所清潔隊加入「樂圾通」APP即時資訊服務，民眾能隨時掌握垃圾車動態。（巫靜婷翻攝）

科技發達，垃圾車收運進入e化時代，苗栗縣人口聚集的3大鄉鎮頭份、竹南、苗栗先後加入「樂圾通」APP，民眾只要透過手機下載APP即時定位系統，就可以利用垃圾車動態與到點提醒的功能，準確掌握出門倒垃圾的時間，這項便民服務苑裡鎮公所決定跟進，6月1日正式上線運作。

垃圾不落地政策實施後，倒垃圾彷彿變成耗時的苦差事，2013年頭份鎮公所清潔隊率先加入樂圾通即時資訊服務，成為竹苗地區唯一透過智慧型手機掌握垃圾車收運服務的鄉鎮，之後竹南鎮、苗栗市也跟進加入，人手一支智慧型手機的時代，無論使用iPhone或是Android系統都可免費下載安裝。

綠色旗幟顯示數個較久的停留點。（巫靜婷翻攝）

除人口密集的3大鄉鎮，泰安鄉曾試圖加入樂圾通，但礙於偏遠山區路線難標示定位，最終未正式啟用服務。苑裡清潔隊考量現代家庭多為雙薪結構，枯等和追趕垃圾車的問題一直困擾民眾，決定自6月起提供即時訊息服務，未來鎮民可輕鬆掌握垃圾車的位置，不用久候或慌忙追趕垃圾車。

設置到點鬧鈴及訊息推播功能可減少倒垃圾等候時間。（巫靜婷翻攝）

鎮長劉秋東表示，公所清潔隊10輛垃圾清潔車已加裝樂圾通系統GPS定位設備，鄉親利用手機下載APP使用，登入後不僅可隨時了解公所環保訊息，還能查看垃圾車行車路線、現在位置及綠色旗幟顯示的停留點，設置到點鬧鈴及訊息推播功能可減少倒垃圾等候時間，提升垃圾清運服務品質與便利性。

(中時 )