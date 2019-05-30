高雄氣爆後，李長榮化工將價值23.5億元土地，設定抵押給高巿府的公文書，竟「流浪」4年4個月未入庫，甚至在韓巿府上任後1個月才出現，形同「幽靈」文件。對外傳前朝機要藏公文，新聞局長王淺秋說，該機要離職前連同其他公文資料交經發局鄭姓科長，但到今年元月11日，一堆公文才送經發局祕書室主任桌上，因發現有很重要公文，趕緊存公庫。

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