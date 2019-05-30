大政治大爆卦-無色覺醒》高市府有內鬼？ 韓降妖除弊 重整結構斷菊勢力 14:122019/05/30 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高市府有內鬼？ 韓降妖除弊 重整結構斷「菊勢力」《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄氣爆後，李長榮化工將價值23.5億元土地，設定抵押給高巿府的公文書，竟「流浪」4年4個月未入庫，甚至在韓巿府上任後1個月才出現，形同「幽靈」文件。對外傳前朝機要藏公文，新聞局長王淺秋說，該機要離職前連同其他公文資料交經發局鄭姓科長，但到今年元月11日，一堆公文才送經發局祕書室主任桌上，因發現有很重要公文，趕緊存公庫。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #公文 #政治 也許您會感興趣 推薦閱讀 市長室入侵案 韓向陳其邁喊話 10:392019/05/28 政治 高市府重要公文 前朝機要曾帶走 04:102019/05/29 政治要聞 高市府再爆前朝機要帶走公文 韓國瑜：一定要查 14:072019/05/29 政治 前經發局長批韓轉移焦點 稱公文從來沒離開市府 15:342019/05/29 政治 23.5億公文被消失 王淺秋：該檢討的不是我們 16:252019/05/29 政治 高巿府23.5億質押文件 流浪4年4個月才入庫 17:492019/05/29 政治 公文被攜出？趙姓前專委：一直在高市府 19:492019/05/29 政治 流浪4年4個月才入公庫 價值23.5億公文如幽靈 前任官員說不清 04:102019/05/30 政治要聞 代位求償善款運用 氣爆案錢花到哪 韓令查清楚 04:102019/05/30 政治要聞 市府內控失靈 藍綠同批促整頓 04:102019/05/30 政治要聞 政治熱門新聞 六都新任首長施政滿意度 韓國瑜拔得頭籌 - 政治 吳子嘉亂爆婚外情 韓國瑜怒提告 - 政治 他若出線 名嘴：王金平將脫黨參選 - 政治 不是韓、郭！藍太陽中網友最跌破眼鏡的是他 - 政治 當不成總統 吳敦義將往第二志願邁進 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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