台中市議員鄭功進30日質詢說，截止今年5五月止，依照最新警察局的108年報案統計資料顯示，台中市東南區建成、五權、國光及忠明南路四個未填平的地下道，已發生14起車禍事故意外，其中忠明南路地下道就占了七成（10件），平均每10天，就有台中市民，因為地下道的設計不良，蒙受生命財產的損失。

市議員鄭功進利用都發建設水利委員會業務質詢時間，播放由民眾所提供上周（05.20）綠、柳川周邊地下道的豪雨災情影片，險些滅頂。鄭功進要求市府不應草菅人民，限期完成相關地下道填平工程。

鄭功進指出，台中近日正式進入梅雨季節，各地出現暴雨情況十分嚴重，面對氣候異常變遷，市府水利局應有更積極作為，加強台中水利建設的韌性來面對氣候變遷。相信未來幾十年內，受到極端氣候的影響，暴雨會越來越頻繁、夏天越來越熱、颱風越來越強，眼看颱風季將至，洪水無情，市府應提早做好相關工程準備。面對台中鐵路高架化工程已完工，市政府建設局，不應放任有高淹水風險的地下道而不作為。

建設局長陳大田說，建成路、國光路、五權路地下道填平工程，相關基本設計資料已經內政部營建署審查完畢，本案正辦理細部設計相關相關作業，後續辦理工程發包及交通維持計畫，若作業流程順利預計今年底開工。忠明南路地下道經交通局評估，忠明南路地下填平無實益，且不利車速進行，暫無相關填平規畫。

鄭功進認為，自去年6月到今年5月止，台中市東南區建成、五權、國光及忠明南路四個未填平的地下道，一整年的統計資料，已發生29起車禍事故意外。其中忠明南路地下道，自今年的1月迄今，短短不到五個月就發生了10起車禍，並沒有看到任何交通專業評估報告，市府建設局應積極填平高風險肇事路口，督促交通局改善交通工程設施，才能有效保障台中市民的生命財產安全。

(中時 )