促轉會將於今（30）日下午4點公布最新一波(第四波)刑事有罪判決撤銷名單，名單同時公布於行政院公報資訊網與促轉會網站。本次名單總數共2006人，包括了《自由中國》雜誌社成員馬之驌、傅中梅(傅正)、劉子英、雷震等，與《美麗島》雜誌社成員姚嘉文、呂秀蓮、林弘宣、張俊宏、陳菊、黃信介、施明德等。

促轉會指出，在戰後民主運動史上，《自由中國》雜誌社與《美麗島》雜誌社分別身處在不同的年代，在主客觀的環境上有所差異，但是兩者以類似的模式，藉由特定知識社群的聚集，發行雜誌討論台灣政治，傳播民主理念。並以雜誌社做為起點，繼而朝向組黨或政團的方式，試圖將民主理念付諸具體的政治實踐，從而受到當局的打壓，形成威權時期著名的政治案件。兩者的路線因為時代差異而有不同，但是同樣表現出對於民主與人權追求的普世性。台灣從威權走向民主的改革，就是在這樣跨世代的接力下，一步步推動實現。如今台灣社會享有得來不易的民主，我們有責任延續這樣的記憶與教訓。

另外促轉會表示，第三與第四波名單中，有多位在國家人權博物館擔任導覽志工的前輩，如郭振純、陳新吉、陳欽生等，他們分別是50、60、70年代的政治受難者。前兩位直到臨終前，仍奮力不厭其煩地以親身經歷，將當年的歷史傳承給許多青年學子，在台灣轉型正義跨世代見證的路程上，留下最令人感佩的身影。

促轉會表示，依據促轉條例第6條第3項第1款「依二二八事件處理及賠償條例、戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例與戒嚴時期人民受損權利回復條例之規定，而獲得賠償、補償或回復受損權利之受難者。」之刑事有罪判決撤銷，除尚待商議的部分之外，已於本次公告完畢。但是這只是轉型正義的一小步，後續其他案件的刑事有罪判決撤銷將陸續公告。

促轉會還表示將於7月7日以「跨世代見證」為主軸，為第三、及第四波撤銷名單上的政治受難者舉辦公告儀式，這次公開儀式一方面透過刑事有罪判決撤銷名單的展示，消除政治受難者及家屬長期背負的汙名，呈現受難家族多元生命記憶，另一方面，也希望藉由儀式細節的安排與多則敘事的露出，偕同跨世代家族成員一同見證創傷歷史，並再次向社會大眾強調轉型正義集體工程的緊迫性及必要性。

(中時 )