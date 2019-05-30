《遠見雜誌》公布最新全國各縣市長施政滿意度調查，基隆市長林右昌拿下4顆星，而滿意度破7成達74.8％，創基隆史上最高紀錄，但基隆市民對八大施政構面不滿意，平均滿意度僅56.8％，居22縣市之末。林右昌對此疑惑地表示「怪怪的，但會繼續加油。」

《遠見雜誌》指出，今年民進黨縣市長普遍奪得佳績，除了3位擠進5星，林右昌成了今年的遺珠之憾，事實上林右昌個人表現不差，滿意度破7成，達74.8％，創基隆史上最高紀錄，也是22縣市第6名，70.4分的施政分數，擊敗歷任基隆市長。只可惜基隆市民對八大施政構面不滿意，平均滿意度僅56.8％，居22縣市之末。

「數字怪怪的。」林右昌表示，基隆在教育、消防表現都不錯，但為什麼有這麼大的落差，他覺得很疑惑。

不過至於施政滿意度破7成，林右昌說，74.8％是非常高的分數，他很感謝市民朋友的支持與肯定，最近幾份民調都顯示基隆市府團隊的滿意度都超過7成，市府在各個面向都會繼續努力，讓大家看得到施政成果，而不管是什麼樣的調查，他都會虛心受教，因為畢竟市政是要看長遠的，有不好或還要努力的，他都會加油。

(中時 )