行政院會上午聽取衛福部報告「2019年台灣世衛行動團成果」報告，蘇揆在院會裁示，台灣有能力貢獻國際醫藥衛生，也持續在世界各地付諸行動，雖然爭取參與WHO的過程充滿挑戰，但政府不會放棄，會持續為爭取全體國人的健康權益以及對國際社會做出貢獻而努力。

蘇揆表示，今年是台灣連續第3年因中國壓力與政治因素干擾，無法正式出席世界衛生大會（WHA），但衛福部長陳時中帶領「世衛行動團」前往日內瓦，與許多重要國家及國際組織進行71場雙邊會談，並舉辦專業論壇，分享台灣醫衛成果。也首次在WHA期間，與世界衛生組織(WHO)合作中心(日內瓦大學醫院)簽署合作備忘錄。透過大會期間的相關行動，向世界展現台灣在公共衛生、防疫及健康醫療上的成就，也表達務實爭取、樂意貢獻、積極參與WHA的決心。

蘇揆說，今年除了16友邦以及8個與我理念相近國家(包括美、日、德、英)陸續為我發聲，更有民間宣達團、專業醫衛團體、學生青年團及海外僑團等，偕力赴日內瓦為台灣表達立場，外交部各駐外館處及僑委會也以多元創意方式，在世界各地串連各國友人及海外僑胞展現對台灣的支持力量。

他表示，健康不分國界，衛生安全是基本人權，身處地球村的每一份子，都應受到同等對待與保障，健康、防疫沒有國界，需要全球通力合作，台灣有能力貢獻國際醫藥衛生，也持續在世界各地付諸行動。雖然爭取參與WHO的過程充滿挑戰，但我們不會放棄，會持續為爭取全體國人的健康權益以及對國際社會做出貢獻而努力。

衛福部在報告中指出，今年世界衛生大會召開前，美、日、德等國相繼表態支持我參與WHA，美、法、德、英、日、加、澳洲及紐西蘭等8個理念相近國與16個友邦也在大會期間多次發言聲援，今年支持台灣的國際聲量達新高峰，除提升台灣醫衛實力能見度，也顯示台灣參與WHO的訴求，已普遍獲得國際社會認同，讓世界各國瞭解，台灣能夠對全球衛生做出實質貢獻。

(中時 )