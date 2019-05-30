108學年即將到來，部分學校將有進用代理代課教師之需求，教育部國教署「國中小代理代課教師人才庫平台」﹙ptst.k12ea.gov.tw﹚，將於16月至9月合計4個月期間，每月辦理一次「媒合與線上登錄履歷激勵活動」，有志擔任教職者多加利用。

教育部表示，凡是教師在活動期間內，透過該平台「登錄履歷」或發出「我要應徵」且學校同時發出「面試通知」者，該筆媒合履歷於該月份即具抽獎資格，獎品包含：餐券、智慧手環、超商禮卷及3C產品。

學校於活動期間，至該平台「發布職缺」或發送「面試通知」且教師同時發出「我要應徵」者，當筆媒合通知便取得當月份抽獎資格，獎品包含：碎紙機、護貝機、收納車、投影機及投影布幕等(詳細活動期間與內容仍以平台公告為準)。

教育部「國中小代理代課教師人才庫平台」104年7月15日正式上線，提供教師及學校雙向互動式媒合服務。107學年度代理代課教師甄選期間，前後共有約3600多個國中小代理代課教師職缺公告於該平台，有效提供學校及應聘教師「人求事」、「事求人」之雙向訊息媒合。

另為使國中小代理代課教師人才庫平台媒合功能更臻完善，教育部已在107年12月於該平台任教地區選單增列5所海外台灣學校及3所大陸地區臺商學校，協助海外台灣學校及臺商子女學校招聘代理、代課教師。

教育部也在平台入口網上新增「教學支援人員」之入口選項，進一步協助教育現場招募具特定專長的教學支援人員，教師如在「國中小代理代課教師人才庫平台」已建置帳號，欲參加新增教學支援人員招聘，僅需補填教學支援人員新增相關資料，即可搜尋所需資訊。

(中時 )