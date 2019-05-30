陸海空霹靂火網全開灘岸殲敵。（國防部提供）

屏東枋山鄉滿豐訓場今天（30日）砲聲隆隆，空中火花四射，海面巨浪沖天，漢光35號演習第四天，「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」上午展開，陸、海、空三軍最新型武器紛紛出籠，看得軍事迷和觀賞直播的網友大呼過癮。

其模擬敵軍在空軍掩護下，大批船團集結於枋山外海，企圖搶灘登陸 ，國軍立即實施第一波「濱海決勝」作戰操演，由空軍F-16、IDF戰機、海軍濟陽級艦及陸軍雷霆2000多管火箭率先對敵實施遠程攻擊，削弱敵軍戰力。其中，國造雷霆2000多管火箭每車掛載3箱MK15火箭彈60枚，模擬對進犯船團執行反登陸作戰，展現陸軍灘岸殲敵作戰致勝之關鍵武器效能。

第二波「灘岸殲敵」作戰操演，由陸軍AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機、AH-64E阿帕契直升機率先對海面目標實施攻擊，並以M109A2、M110A2自走砲、CM11勇虎戰車、CM23迫砲車、CM34 30公厘機砲戰鬥車等武器裝備，分波對海上目標進行射擊，均能有效精準命中目標。此次操演亦特別將中科院自行研發之CM34 30公厘機砲戰鬥車納入演習實地驗證，有效射程為2000公尺，相較於現行的40公厘榴彈槍車型，無論其火力及防護力，更能有效提升整體作戰能力，成為新一代捍衛臺海的堅實戰力。

陸、海、空三軍最新型武器紛紛出籠，看得軍事迷和觀賞直播的網友大呼過癮。（國防部提供）

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(中時電子報)