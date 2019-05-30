劉德華版電影海報。(華映提供)

古天樂版電影海報。(華映提供)

兩大影帝劉德華（華仔）與古天樂主演的新片《掃毒2 天地對決》，兩人在開鏡第一天就被演安排一場家法伺候的重頭戲，預告中驚見華仔拿着長刀斬向古天樂手指的一幕，讓人看得觸目驚心，而尾段換成古天樂劈向華仔的手，是繼《門徒》之後，雙影帝再度併火花。

華仔 表示在演出砍下去的那一刻要份外留神，因為真正拍攝時使用真刀，兩人的時間點和角度上配合都要很準確，所以戲內戲外都同樣看得緊張；古天樂事後也說：「華哥動作真是快手敏捷，真是慢一點點都不行！」

此外華仔提到自己年青版的造型，還花了不少心思準備，他打趣說：「我好久沒有接髪綁辮子了，而且不能剃鬍，還要拿把大刀家法伺候古天樂，真的好像武士上身！」

電影30日也公佈定檔雙雄對決海報，海報中可見兩人都有著雙面性格，像華仔穿著帥氣西裝，梳著完美油頭，展現出金融鉅子兼慈善家的完美一面，但他竟能出手1億港幣追殺人命，隱約可見其出手狠辣的特質；而古天樂也是展現一副目頭深鎖的深沈模樣，似乎在謀劃一場更致命的計畫。電影7月12日在台上映。

(中時 )