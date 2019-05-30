交通部今（30）日宣布，老舊計程車汰舊換新補助，下週一（6／3）起開始開放申請補助，總計5000個名額，包含燃油計程車、油電混合計程車、電動計程車，都在補助之列！
交通部表示，為持續改善計程車服務品質提升市場競爭力，推動「計程車服務提升輔導方案」，擬定鼓勵計程車更新措施，大幅提高計程車汰舊換新補助金額，並為響應政府節能減碳政策，新增電動計程車項目。
根據交通部規劃，補助項目為：購買燃油（含油氣混合）計程車者每輛補助15萬元、購買油電混合計程車者每輛補助25萬元、購買電動計程車者每輛補助35萬元。
而交通部提供5,000個補助名額，供車齡12年以上之計程車駕駛人提出申請，在名額分配上，燃油（含油氣混合）計程車3000名、油電混合計程車1800名、電動計程車200名。
交通部提醒，申請補助期間自6／3起至6／28止，可以至公路總局網站「最新消息」區下載相關申請表，向受理機關提出申請。此外，公路總局也將主動向符合資格條件的駕駛，寄發申請須知。
(工商 )
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