隔夜水、千滾水到底能不能喝？網路盛傳，隔夜水易孳生細菌，而且亞硝酸鹽含量會因為隔夜飆升，喝了甚至會致癌。醫師解答，正常成年人要一次飲用10公升以上，才有可能達到中毒劑量；另外，反覆煮沸的「千滾水」容易造成水質老化，對人體有益的礦物質也會跟著流失。

《元氣網》報導，腎臟科醫師張壘表示，亞硝酸鹽對人體的中毒計量是0.2至0.5g，合格的飲用水中，硝酸鹽含量最高不可超過20mg/L，若硝酸鹽全部轉化成亞硝酸鹽，正常成年人一次要飲用10公升的水，才有可能達到中毒劑量，因此喝一兩杯隔夜水更談不上致癌。

醫師提醒，最好不要用喝剩的水反覆燒煮，否則對人體有益的礦物質容易流失。另外，醫師強調，其實長時間暴露在室溫下的白開水，反而比隔夜水、千滾水更恐怖，因為溫度和濕度會讓細菌快速繁殖，長時間曝露在室溫下的開水，細菌數容易超標，喝了更容易引起腹痛、腹瀉、急性腸胃炎等症狀。

(中時電子報)