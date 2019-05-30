台北市議員游淑慧30日踢爆，柯市府養「名嘴團」，據統計自去年1月到現在市府公務員上政論節目共110次，某市長顧問11個月上33次，粗估可領超過10萬元通告費，她批評既然已領市府薪水就不能再領通告費。市長柯文哲對此回應，依法行政。

柯文哲今赴議會進行市政總質詢，游淑慧質疑柯市府在養「名嘴團」，柯讓安插在各局處的子弟兵上政論節目，柯回說，去的不多。

游淑慧進一步指出，從去年1月至今市府公務員共上政論節目110次，某市長顧問更在11個月內上了33次，平均每月3次，約領了超過10萬元通告費。

據游淑慧了解，一名衛生局人員雖然有上節目，但沒有領通告費，有領通告費的都是柯的子弟兵，一手領市府薪水、一手領通告費，通告費是薪資所得，公務員不能再領通告費。

游淑慧說，她同意有子弟兵替柯政策辯護，但不應該領通告費，否則不就和台大校長管仲閔情況類似。

(中時 )