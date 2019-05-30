6年前北市警萬華分局警員張景義開槍將偷竊、拒捕且駕車在西門町鬧區衝撞的黎姓男子擊斃，案件纏訟至今，最高法院認定檢方上訴不符刑事妥速審判法規定，今判張無罪定讞。警政署長陳家欽獲悉後表示，支持同仁依法執勤，感謝法院支持；同時也期盼社會與司法能成為警察執法維護治安的後盾，共同捍衛執法尊嚴與伸張公權力而努力。

2013年8月13日晚間，新北市警方攔檢涉嫌竊盜案的黎男，黎拒檢並駕車衝撞員警，一路逃逸到西門町，萬華分局張員加入圍捕，掏槍喝令「停車、下車」，黎不肯就範，還在人潮間橫衝直撞，張朝車輪連開2槍，子彈意外貫穿擋風玻璃，擊中黎腹腔，送醫不治。

檢方認為張員開槍當下未達急迫性，認定有過失責任，將張起訴，引發輿論譁然。法院審理認為，黎是被追捕的準現行犯，經攔停不停，又在有許多路人的人行道上疾駛，當時情況危急，一二審都認定他用槍符合必要性及急迫性判他無罪，檢方又提上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )