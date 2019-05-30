全聯We Sweet「盛夏芒果千層」，每盒2入150g，99元。（全聯提供）

全聯We Sweet「仲夏芒果起士燒」，每盒170g，99元。（全聯提供）

全聯We Sweet「芒果奶凍捲」，每盒250g，99元。（全聯提供）

全聯We Sweet「芒果冰鑽杯」（右），每杯140g，59元；「芒果小町大福」（左），每盒2入140g，55元。（全聯提供）

全聯We Sweet 「酷夏芒果乳酪」，6月7日上架，每盒220g，99元。（全聯提供）

全聯We Sweet 「芒果歐姆蕾」」，6月7日上架，每盒3入150g，59元。（全聯提供）

全聯台南物產展第2波，主力由We Sweet來發揮，明（31日）起至6月27日「夏日芒果派對」，嚴選有「夏日紅寶石」美名的台南玉井愛文芒果入餡，推出8款限定販售的甜點，每款55元至99元，價位親民好入手，夏天吃酸甜好滋味，預計可創下超過4000萬元的業績。

台南玉井有「芒果之鄉」稱號，愛文芒果香氣甜度兼具，果肉碩大肥美、汁多飽滿。這次8款甜點都可吃得到芒果果肉，其中，去年熱銷款都升級，「冰心捲蛋糕4入--芒果乳酪慕斯」加入乳酪慕斯；「盛夏芒果千層」內餡有高人氣的芒果奶凍。

至於，「仲夏芒果起士燒」加入進口乳酪內餡，口感香濃滑順；人氣高的「芒果奶凍捲」以黃金比例製成Q軟芒果奶凍，搭配頂級香緹鮮奶油與日式戚風蛋糕捲；與「芒果冰鑽杯」搭配巧克力布朗尼，綴上芒果醬及酥脆杏仁，皆增添甜蜜風味。

另，6月7日上架的「酷夏芒果乳酪」以蒸烤工法保留輕乳酪蛋糕的綿潤口感，內層夾餡有起士慕斯和芒果慕斯雙重口感；「芒果歐姆蕾」造型小巧可愛，內餡有清爽的優格慕斯及酸甜芒果餡，夾層是布丁與芒果乾，兼具美味與新意。

(中時 )