親綠2020民調 游淑慧揭其中意圖

美麗島民調。（圗片翻拍是游淑慧臉書）

今日一份親綠2020總統民調顯示，台北市長柯文哲一先前的落後局勢，遙遙領先高雄市長韓國瑜、總統蔡英文、前行政院長賴清德以及鴻海董事長郭台銘，穩居第一名寶座。不過，國民黨台北市議員游淑慧認為，這份民調有三個可疑之處，有可能其中意圖是「劍分郭韓、意在助柯」！

《美麗島電子報》今公布總統大選最新民調，若柯文哲出馬參選2020年總統，無論是對上韓國瑜、賴清德、蔡英文，還是郭台銘，民調皆為第一名。

對於美麗島所發布的民調，游淑慧於臉書發文表示，美麗島電子報今天民調：柯終於穩坐冠軍，領先賴、蔡與國民黨的候選人。看完這份民調，她有三個問題百思不得其解，請求高人開示。

第一個問題：一個在去年1124選前公開謊稱「柯文哲百分之百落選」，選後說該言論是為了幫柯文哲催出流失選票的人，做出柯文哲穩坐冠軍民調的可性度有多高？

第二個問題：一個為了護航陳其邁，去年1129選前做出不利於陳其邁的民調後，會因立場選擇隱而不發的人，做出柯文哲穩坐冠軍民調的可性度有多高？

第三個問題：看吳子嘉這份民調，我怎麼想都想不通的就是為什麼滿意蔡英文的人有32.6%、信任蔡英文的有34.9%、對民進黨有好感的有32.7%，但最後柯、韓、蔡或柯、郭、蔡三角督的狀況下，蔡英文的支持度都會掉7-8%，剩26％左右？信任蔡英文的有34.9%，但支持蔡英文的只有26%？這什麼神邏輯？

游淑慧認為，講白了，不就是看到現在國民黨、民進黨的初選已經進入最終決勝負環節，趁亂混水摸魚幫柯文哲造勢，做出未來參選總統的正當性嗎？吳子嘉之前說黑韓消息來自於國民黨內部，似乎要操作「郭韓內戰」，現在意圖就很清楚了。原來吳子嘉董事長是項莊舞劍，劍分郭韓、意在助柯！

(中時電子報)