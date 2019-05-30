遠見雜誌今公布22縣市首長滿意度調查，連任首長平均滿意度為71.6％，但台北市長滿意度僅48.4％，比起新科首長平均施政滿意度53.3％還低，此外，54％市民不支持柯選總統，柯文哲市政成績被死當，要求柯承諾市長做好做滿，2024再參選總統。對此，柯文哲表示，你們越問我越不會回答，現在每天很認真做事情。

秦慧珠指出，柯市長現在每天趴趴走，無心推動市政，北市民不支持柯選總統高達54％，支持選總統僅12.2％，市政成績被市民死當，連補考機會都沒有，表現令人丟臉，北市民支持度那麼低還要參選總統嗎？

柯文哲表示，「如果民調這麼差，那幹嘛民調一直把我納入，連民進黨也把我放在民調內，很奇怪」。秦慧珠追問是否承諾市長做好坐滿，2024年再角逐總統，柯竟回，「你們越問我越不回答」。

秦慧珠認為，柯現在不回答選總統相關議題，最主要是耍詐增加行情，連接受電視專訪也不是談市政，談的卻是總統大選，即便如此，9月也是要醜媳婦見公婆，柯文哲說，那也很好啊，因為他每天都在做事。

(中時 )