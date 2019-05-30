以《金祕書為何那樣》中的「副會長」角色圈粉無數的朴敘俊，今夏回歸影壇的重磅之作《驅魔使者》8月16日將在台上映，片商車庫娛樂也極力邀約朴敘俊於上映當週訪台宣傳本作，與台灣觀眾見面。

朴敘俊片中飾演的「龍厚」，小時候因為一場意外事故而失去父親，自此他對世界充滿不信任感與憎恨。後來他成為了一名格鬥選手，甚至獲得了世界冠軍。「龍厚」這個角色，可以說是與世隔絕，有著孤僻性格，朴敘俊將展現有別於過往的陽光魅力，以全新的模樣回歸大銀幕。

《驅魔使者》去年8月開拍，12月底結束拍攝，總共耗時5個月。導演金柱煥表示：「從籌備過程到拍攝結束歷經了一年的時間，電影的題材相當新穎，希望大家能多多期待。」金柱煥與朴敘俊曾合作過《菜鳥警校生》，這部片累積觀影人次達565萬人次，票房高達12億台幣，打進當年韓國年度本土電影TOP5。意氣相投的金柱煥導演與人氣大漲的朴敘俊兩人再度攜手，加上題材特殊，結合驅魔、驚悚與動作宛如韓國版《康斯坦汀：驅魔神探》，從開拍之初就備受關注。

(時報周刊)