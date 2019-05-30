《復仇者聯盟：終局之戰》「雷神索爾」，雖然砍斷大反派薩諾斯的頭，但由於寶石早已遭到摧毀，無法讓所有化成灰的人救回來，讓他一蹶不振後身材大走樣，但劇情設定在電影中途就會減肥成功，成功變回帥氣模樣，只不過這個構思被克里斯漢斯沃拒絕。

根據《Variety》雜誌報導，克里斯漢斯沃受訪時分享拍攝《復仇者4》的趣事，更自曝漫威迷不知道的內幕，那就是「雷神索爾」原本在劇情到一半時，就會減肥成功回到過去六塊肌身材，只不過這個構思卻被克里斯漢斯沃打槍，並向漫威爭取保留原有的「肥胖版雷神」到最後，此外他也坦言相當喜愛這個設定，主要是雷神索爾在經歷這麼多事後已經成長，並且清楚知道尋找的目標。

不過為了當「肥胖版雷神」，除了每天拍戲要花上3個小時完成妝髮，還得整天背著重達40公斤的矽膠假肚子、假手臂等，讓克里斯漢斯沃吃了不少苦頭，坦言每次下戲都累癱了，不過因為裝了大肚子，在片場時大家都把他當成大玩偶般把玩，讓他直呼更像超級巨星受到愛戴。

(中時電子報)