警消將溺水釣客抬上岸。（巫靜婷翻攝）

泰安觀止橋下溪水湍急。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣泰安鄉泰安觀止橋下30日中午12時許發生溺水事件，63歲錢姓釣客不慎失足掉入湍急溪流溺水當場無生命跡象，警消獲報到場救援，急救過程錢男仍無意識，緊急送往大湖大順醫院搶救，詳細落水原因有待釐清。

警方過濾附近車輛，初步調查出錢姓釣客為臺中人，因泰安觀止橋下有深潭，錢男疑似在下方攔沙壩釣魚時，不慎滑落溪裡，由於溪水湍急，錢男一度被溪水沖走，救上岸時已無生命跡象，旋即送往醫院搶救，並通知錢妻前往醫院了解案情。

(中時 )