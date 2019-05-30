泰安觀止橋釣客墜溪 無生命跡象送醫 15:102019/05/30 中時 巫靜婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 釣客失足滑落溪水無生命跡象，緊急送醫搶救。（巫靜婷翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警消將溺水釣客抬上岸。（巫靜婷翻攝） 泰安觀止橋下溪水湍急。（巫靜婷翻攝） 苗栗縣泰安鄉泰安觀止橋下30日中午12時許發生溺水事件，63歲錢姓釣客不慎失足掉入湍急溪流溺水當場無生命跡象，警消獲報到場救援，急救過程錢男仍無意識，緊急送往大湖大順醫院搶救，詳細落水原因有待釐清。 警方過濾附近車輛，初步調查出錢姓釣客為臺中人，因泰安觀止橋下有深潭，錢男疑似在下方攔沙壩釣魚時，不慎滑落溪裡，由於溪水湍急，錢男一度被溪水沖走，救上岸時已無生命跡象，旋即送往醫院搶救，並通知錢妻前往醫院了解案情。 (中時 ) #溺水 #醫院 #泰安 #釣客 #溪流 也許您會感興趣 推薦閱讀 智慧醫療 兩岸5G醫院起步走 04:092019/05/26 焦點新聞 烏石港海上長泳 1人溺水昏迷 10:422019/05/26 社會 防廢輪胎廠災後餘味 中市泰安國小再移地教學一周 16:422019/05/26 生活 長泳回程像衝浪 4溺水1昏迷 04:102019/05/27 地方新聞 烏石港海上長泳溺水 女泳客不治 09:252019/05/27 社會 海釣小船翻覆 海空大救援2男獲救 11:262019/05/27 社會 再努力 林明溱爭取大型醫院到南投 04:102019/05/28 地方新聞 花蓮》杜絕醫院暴力、強化原民藝術 縣政總質詢最後攻防戰 18:432019/05/28 政治 亞諾法攜日本東醫院 推癌症治療新技術 18:332019/05/28 財經 台大醫院工會開砲 轟醫院剝削藥師 12:042019/05/29 生活 社會熱門新聞 獨家》陸航飛官色慾薰心 邀女下屬聊天強揉胸 - 社會 正義贏了！勇警張景義斃悍賊 最高院判無罪定讞 - 社會 - 中時 半百乾爹逞色慾 要陣頭少女自拍光溜溜照 - 男女 - 中時 幫便秘女病患挖肛門糞便 新北醫師遭控性侵 - 社會 - 中時 北市雙屍命案 疑丈夫殺害病妻後自戕 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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