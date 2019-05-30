台中市食品藥物安全處30日公布市售粽子抽驗結果，總計抽驗53件即食肉粽、冷凍肉粽與9件鹼粽，其中一件在台中市豐原第一零售市場臨時攤販販售的粳粽被檢出非法使用硼砂，食安處也立即於檢警衛查緝食品犯罪通報資訊系統通報，並配合檢警一起到業者製作的工廠，查封相關的紅豆粳粽、粳粽等食品及食材，將全案移地檢後續偵辦。

台中市食安處日前派員前往賣場超市、雜貨商店與傳統攤販等處抽驗即食肉粽23件與冷凍肉粽21件與鹼粽9件，檢驗大腸桿菌、大腸桿菌群等微生物與非法添加物硼酸，並抽驗端午節節慶食品相關配料，包含鹹蛋黃9件、糯米10件、栗子8件、香菇22件、魷魚22件、蝦米22件、紅豆20件、豬肉25件與蘿蔔乾26件，分別檢驗重金屬、農藥、二氧化硫與動物用藥等，總計抽驗217件，其中1件粳粽檢出「硼酸及其鹽類」與規定不符。

食安處指出，不合格的粳粽是流動攤商，於豐原區第一市場販售時所抽驗，據業者表示，粳粽都是在自家製作後，拿到市場販售，每天產量約100至200粒，如果有人預訂會多做一些，主要送至豐原市第一零售市場販售給散客與預訂客戶。

業者說，添加硼砂是多年前朋友傳授的方法，製作鹼粽時，在起鍋前於滾水中加入1小匙硼砂，可避免鹼粽黏糊好剝開；食安處當場將製作中且業者承認有添加硼砂到的粳粽約268粒、半成品梗米約9公斤現場封存，並將1137克左右的硼砂扣回，杜絕成品流入市面。

(中時 )