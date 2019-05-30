根據近日出爐的最新版「中華民國教育統計」，2018學年度大專校院招生缺額率是15.06％，是過去9年來最低，似乎跟一般人的認知有落差。事實上，有些學校只是用「招生名額寄存教育部」的方式暫時壓下來，終須面對招生問題。

根據108年版「中華民國教育統計」，2010年至今大專校院招生缺額率一直未低於15％，其中2013學年度缺額率更高達20.17％；2018學年度大專校院招生缺額率15.06％，是9年來最低。若以學制來看，2018學年度學士班招生缺額率最低，12.34％；二專缺額率最高，34.58％。

不過，「大學招生不佳」幾乎是一般人的普遍印象，為何數字反映不出來？不願具名的大學校長指出，現在因為教育部會公布新生註冊率，所以學校會用各種方式讓帳面上的數字變好看，「招生名額寄存」就是其中之一。

「寄存」指的是為了因應少子化，各校若評估若當年招不到那麼多學生，可以主動把名額「寄存」在教育部；等未來招生回穩，再跟教育部要回名額。這套制度行之有年，從2014年就開始正式實施。

不少學校以此方式提升註冊率。例如華梵大學2017年招生名額1144人僅招到371人，新生註冊率32.43％；隔年積極「寄存」後招生名額僅剩793人，招到435人，新生註冊率立刻爬升到56.18％。

類似情況的還有南榮科技大學，2017年招生名額1172人僅招到377人，新生註冊率32.17％岌岌可危；但2018年減少一半招生名額之後，招生名額562人，招到317人，雖比前一年更少，但新生註冊率躍升到56.41％。

此外又如玄奘大學2018年比前一年少招300人，雖然最後招到的人數少了約80人；台灣首府大學比前一年少招17％，最後招到的人數少了80幾人，但是兩校新生註冊率都增加了7％。

「寄存」跟教育部直接減招不同，就是前者並非逼迫學校算出缺額百分比，因此不會影響到學校拿到的補助；但無論如何「寄存」只是迴避問題，招生「斷崖」終須面對。

(旺報 )