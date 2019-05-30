眾所周知，過去20年大專校院瘋狂升格、增設，不少學校「先天不良、後天失調」，體質嬴弱。教育主管機關不認真思考如何改善，而只是用「名額寄存」迴避問題；日前碩博陸生放榜，主辦單位高調宣揚「招好招滿」卻不正視招生內容的改變；大學個申分發，官方新聞稿慶幸於招生缺額變少，卻無視學校濫用備取制……這些都是用「話術」美化教育政策的近例。

由於教育部訂下「大專校院學生人數未達3000、註冊率未達6成」的淹水線，私校為了生存，無不努力維持註冊率6成以上；既然分子無法增加，就減少分母，教育部提出「寄存」這一措施，其實只是掩耳盜鈴、上下交相賊。

近日中華醫事科大一份資料流出，學校除了要求教師入班宣導以及參加升學博覽會，還有去高中帶科學營、家訪、電訪、臉書粉絲團撰文等，洋洋灑灑共33種項目及相應「點數」。除了令人感嘆「私校教師難為」，也不禁質疑：大學招生危機根本沒有解除，只可能愈來愈嚴峻，為何教育主管機關能泡製出「招生缺額率降低」的美好假象？

再如同今年碩博招陸生放榜，陸生聯招會高調宣傳「招生達成率96％」。但陸生來台不能只看量，也要看質。早年來台讀碩博的陸生多是大陸985名校，今年錄取者的原畢業學校依人數排名，前14名僅3所大陸大學，且都是帶有「惠台」任務的福建省，其中只有一所是985，其他都是原本就在台灣就讀。換言之，陸生生源品質大不如前，且都在吃老本。

其他教育主事機關用「話術」美化政績的例子還包括，今年大學個人申請入學統一分發，新聞稿稱「招生名額使用率」逾9成，也就是缺額不到1成。但事實上這不是台校「體質」變好，而只是招生「技巧」變好。媒體問及為何有國立大學有缺額，主辦單位的回答是「備取太少」，但難道是要大家都像某國立大學電機系一樣，備取到快400人？

(旺報 )