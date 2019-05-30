國民黨基隆立委初選參選人黃希賢批評義六路延宕完工，官員卻還大張旗鼓剪綵炫耀居功。（張穎齊翻攝）

原定今年1月完工的基隆市義六路拓寬雙向工程，因電桿下地延宕，昨（29）日終於完工，市長林右昌與立委蔡適應與多位議員前往驗收。國民黨基隆立委初選參選人黃希賢卻批評，早該完成的事，卻自詡為一大政績，大張旗鼓剪綵炫耀居功，實非百姓之福。

黃希賢指出，義六路一帶住宅林立人口稠密，再加上鄰近信義市場吸引採買人潮聚集，無論平時或假日經常車流回堵壅塞不堪，連帶著嚴重影響當地生活品質，市民長久以來一直期盼能將原為單向通行的義六路連接信一、信二路段進行拓寬並改為雙向道路，紓解交通瓶頸並便利市民通行，終於29日完成拓寬雙向道。

「不過，真有那麼難嗎？」黃希賢說，短短200至300公尺的道路拓寬工程卻拖延這麼長的時間才完成，還能大張旗鼓、燃放鞭炮當成一大政績來炫耀，其心態十分可議，無視於百姓屢屢反映的苦楚已屬行政怠惰，若非地方民代極力爭取、強力監督還不知得再拖上幾年，早該做的事沒做，竟還自詡任內一大政績，這不是浮誇，什麼才叫浮誇？

黃希賢指出，土地被畫成都市計畫道路本來就要退縮建築，而計畫道路修築根本不用地主同意，基隆現況有多少道路用地尚沒徵收還是照樣闢成道路，把完成拓寬一小段道路渲染成有如登天之難，試問「林市長，蔡委員，民進黨究竟在演甚麼戲？」奉勸民進黨在其位者就該盡其職、謀其政、擔其責，而非推諉卸責、有功即搶且好大喜功的心態。

(中時 )