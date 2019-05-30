潭子區福貴路38巷，因地主討地造成出入口路幅縮減，救護車、消防車無法進入，長輩因延誤就醫過世。（陳世宗翻攝）

請留給長輩一條就醫的活路？台中市議員徐瑄灃30日為潭子區福貴路38巷60多戶200餘位居民請命。她說該巷道因地主討地出入口路幅縮減，救護車、消防車無法進入，長輩因延誤就醫過世，日前向總統蔡英文陳情。建設局指出，將納入潭雅神第4次通盤檢討，依程序辦理徵收。

徐瑄灃指出，潭子區福貴路38巷，巷內福貴社區有60多戶、200多位居民，因地主要回巷口土地，出入口道路由6米限縮為2.5米，不但居民出入不便，連救護車、消防車亦進退維谷，日前有位長輩因心肌梗塞發作延誤就醫過世；引起居民們群情抗憤。

總統蔡英文日前到潭水亭參拜時，居民遞上陳情函向總統請命！市府說，民國103年地主曾提告市府要求還地於民，市府因遺失40多年道路養護資料敗訴定讞；地主在土地上圍起鐵圍欄造成出入巷口減縮；住戶希望能有一條通行救護車、消防車的活路，要求市府盡速解決。

徐瑄灃30日拿出總統府回函，要求市府盡速協助居民處理巷道減縮問題。建設局說，潭子區福貴路38巷部分道路為私人土地，地主向法院提出訴訟要求還返土地，法院判決地主勝訴；106年10月19日經台中地方法院民事執行處強制執行拆路返還地主，目前僅留2.5米道路做出入使用。

建設局強調，地方民眾希望市府辦理道路徵收拓寬，但因該道路位於都市計畫區內農業區，非屬都市計畫道路，無法以徵收方式辦理道路拓寬，公所日前召開協調會，決議納入潭雅神第四次通盤檢討，土地變更後循徵收程序辦理。

(中時 )