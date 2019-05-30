中華航空CI922航班上午從香港返回台灣時，起飛不到半小時即要求折返，香港消防處研判情況緊張，一度發出全面戒備指令，幸飛機最後安全著陸。華航表示，該航班起飛後因發動機訊號顯示異常，按標準作業程序處置返航。

香港機場上午9時收到塔台通知，華航CI922航班需要折返，香港各區消防則在9時01分收到「全面戒備」指令。據悉，香港消防的局部戒備與全面戒備，皆是預防突發事故的指令，各區消防員需要穿上裝備，在消防車上等候進一步指示。

根據規定，若指揮官認為飛機有可能墜毀，就會發出全面戒備指令，香港所有值勤中的消防員都要上車、上船，打開引擎待命，指揮官再視事故嚴重性，決定派多少消防員到場。

當時許多消防員已經穿上防火衣、戴上頭盔，坐在消防車上待命，所幸該航班於9時34分順利著陸，無人傷亡，香港消防處也在9時36分左右取消全面戒備指令。

華航說明，今日香港－台北CI922航班於上午8時18分出發，起飛後因發動機訊號顯示異常，按標準作業程序處置，於上午9時41分返回香港機場，旅客共243人，後續已安排旅客轉搭其他航班完成疏運，造成旅客不便，敬祈見諒。

(中時 )