高師大校長吳連賞(左)授旗給志工團的同學。(高師大提供)

高雄師範大學攜手台灣無毒世界協會舉辦「許孩子一個夢想」偏鄉圓夢反毒學習營。30日開幕邀請屏東縣牡丹國中、高雄市甲仙國小等偏鄉學童參與，透過寓教於樂，讓反毒教育向下扎根。

高師大校長吳連賞致詞說，毒品走私日新月異，尤其新興毒品引誘學子吸毒層出不窮，高師大近年來成立「雄師反毒特攻隊」，走入高雄、屏東、台南及台東等偏鄉反毒宣教，受到許多肯定。

台灣無毒世界協會理事長吳玉珍醫師指出，許多偏鄉學子因為資源與觀念不足，容易受人引誘，進而染上毒癮影響終生，與高師大合作辦理反毒學習營，帶領牡丹鄉與甲仙區的孩童，一起體驗活潑、生動、創新的反毒學習活動。

高師大志工團指導老師林淑宜說，偏鄉反毒教育志工服務隊由15位同學組成，創意的課程融入多元的反毒教育題材，讓學童們從認識毒品包裝、辨識毒品技巧以及透過心智圖表等，幫助他們向毒品說不。

(中時 )