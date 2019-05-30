土包子站出來！「剃光頭」北上熱血挺韓。(影/中天新聞)

挺韓選總統！韓粉訂「2020顆包子」凱道大方送（影/中天新聞）

土包子超熱血！六月一日力挺韓國瑜的凱道團結造勢大會，各方支持者已經開始全台大串聯，不只要到場，還要光頭現身！還有韓粉自掏腰包免費供應「挺韓美食」，北部土包子軍團跟北市知名饅頭店，訂了2020顆肉包，6月1號當天要在凱道發放，象徵2020年，要把韓國瑜送進總統府。

韓粉湯先生大喊韓國瑜口號「台灣安全 人民有錢」他說這是最接近一般庶民的心聲了；韓粉周先生則是激動說「是我們真的苦了太久，我們要挺庶民總統」，他說「韓國瑜一天當三天用，他在拚庶民經濟、拚農漁產」。然後韓粉就搬一張塑膠椅、披個雨衣，就在路邊直接剃光頭，用行動支持韓國瑜。

韓粉自掏腰包免費供應「挺韓美食」，這回6/1凱道大會師當然也不例外，北部土包子軍團跟北市知名饅頭店，下訂了「2020」顆肉包要在現場發送，象徵2020年，要把韓國瑜送進總統府，而接到大訂單的饅頭店，很開心也已經開始趕工。

(中時電子報)