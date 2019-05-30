土包子超熱血！六月一日力挺韓國瑜的凱道團結造勢大會，各方支持者已經開始全台大串聯，不只要到場，還要光頭現身！還有韓粉自掏腰包免費供應「挺韓美食」，北部土包子軍團跟北市知名饅頭店，訂了2020顆肉包，6月1號當天要在凱道發放，象徵2020年，要把韓國瑜送進總統府。
韓粉湯先生大喊韓國瑜口號「台灣安全 人民有錢」他說這是最接近一般庶民的心聲了；韓粉周先生則是激動說「是我們真的苦了太久，我們要挺庶民總統」，他說「韓國瑜一天當三天用，他在拚庶民經濟、拚農漁產」。然後韓粉就搬一張塑膠椅、披個雨衣，就在路邊直接剃光頭，用行動支持韓國瑜。
韓粉自掏腰包免費供應「挺韓美食」，這回6/1凱道大會師當然也不例外，北部土包子軍團跟北市知名饅頭店，下訂了「2020」顆肉包要在現場發送，象徵2020年，要把韓國瑜送進總統府，而接到大訂單的饅頭店，很開心也已經開始趕工。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。