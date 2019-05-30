一名22歲的巴基斯坦年輕正妹，開心嫁給一名33歲的大陸男子，以為從此可當上農場女主人，擺脫窮苦生活，誰知道結婚8天後她就想離婚，原來，夫家根本不是大富豪，竟連像樣的廁所都沒有。

綜合外媒報導，22歲的拉比亞-坎瓦爾來自巴基斯坦旁遮普省古吉蘭瓦拉的一個貧民窟。她的父母為她選定老公，一名33歲的大陸男子，名叫張樹辰（音譯）。

張樹辰以旅遊的身份在巴基斯坦待了幾個月，認識了坎瓦爾的父母。雖然語言不通，但雙方靠著翻譯軟體溝通，張樹辰說自己在大陸是個富有的農場主，坎瓦爾的父母對他很滿意，於是安排了這樁婚事，期望女兒以後過更好的生活。

今年2月婚禮結束後，坎瓦爾隨張樹辰飛到大陸山東，也發現了真相：丈夫有個養鴨場，但跟大富豪可是天差地遠，待了8天後，坎瓦爾決定回國，她說：「他們家裡甚至沒有一個像樣的洗手間」。本月，坎瓦爾在巴基斯坦法庭申請離婚。

(中時電子報)