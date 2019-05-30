萬安42號演習，彰化街頭一片寧靜，人車都淨空。（吳敏菁翻攝）

原來彰化街道還蠻美的，兩旁路樹綠意盎然一片潔淨！中部地區萬安演習今天下午1點30分在空襲警報聲中7縣市同步展開，彰化縣各鄉、鎮市街道全面實施人、車管制及疏導避難、街道迅速淨空，瞬間形成了短暫寧靜的街景，不過模擬飛彈空襲，造成休克昏迷，醞釀恐怖氣氛，大家都投入配合演息，秩序良好。

彰化縣長王惠美由國防部副統裁官馮毅少將，彰化縣警察局長方仰寧等單位人員陪同，先後赴彰安國中、中華電信及彰化女中等地視察，彰安國中配合彰化縣消防局模擬演練民眾遭飛彈空襲而造成休克昏迷，救護人員立即施以「心肺復甦術」及AED「自動體外心臟電擊去顫器」救護後送醫，演練動作純熟、逼真，展現平時紮實的訓練成果。

「寧可千日不用，不可一日不備」，王惠美說，不管是防情傳遞、警報發放、人車疏散、交通管制及應變指揮中心轉移演練等作為，平時不斷演練，是發生空襲時減少生命、財產損失的最佳辦法。

副統裁官馮毅少將肯定彰化縣的演練，無論是簡報及各單位實際模擬演練內容相當精實周延，展現高度的防災能力，演習結束後並頒發加菜金獎勵演習圓滿成功。

(中時 )