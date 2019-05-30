Papi醬（中）最近上節目談婚姻。（圖／翻攝自Papi醬微博）

大陸紅人「Papi醬」（本名：姜逸磊）因逗趣的變聲影片獲得超高人氣，被封為「2016年第一網紅」，最近她上節目提婚姻生活，5年前就和男友領證結婚的她，自曝這5年來過年都是各回彼此的家，雙方家長甚至從未沒見過面，她更分享身為媳婦之道，就是「別把婆婆當媽媽看」，主因很簡單，因媽媽通常是承受最多自己懷情緒的人，但婆婆沒理由要承擔這些，中肯又前衛的想法引發不少討論。

Papi醬5年前和男友老胡領證，最近她上《拜託了冰箱》，被問到是否曾和丈夫回過老家陝西，Papi醬承認沒有，並說起自己和老公與眾不同的相處之道，她和老胡愛情長跑10年，至今雙方家長沒見過面，過年時也是回到自己的家分開過節，兩人也有共識，不辦婚宴、不請喜酒、不度蜜月。

Papi醬說，自己始終覺得對彼此的父母來說，都是自己的孩子才是最重要的，所以女婿、媳婦該不該帶回給雙方家長見面都是次要的，有空先陪自己父母就好，她媽媽分享過一句話，指婆婆要把兒媳當女兒一樣疼，但女孩不能把婆婆當媽媽看，因為女生總會覺得媽媽幫妳做事、忍受壞脾氣是理所當然，然實際上，婆婆沒有這責任。

Papi醬更表示，所以自己從不會麻煩婆婆，「壞情緒也只留給我那尊貴的母親」，一席話被譽為能夠治療時下年輕人的恐婚症，Papi醬則說自己只是比較幸運，遇到對的人，許多恐婚的人都是怕進入婚姻後會失去自己，因此要早點明白自己想找什麼樣的人，網友回應：「小概率事件…可不要跟風去學」、「不，我覺得這個模式應該推廣，反而還能提高結婚率」、「我外公外婆和我奶奶兩邊快30年了就見過一次，過得確實挺好的，這不應該成為小概率事件，非常好的模式」、「papi的婚姻觀我是真的愛了！不愧是集美貌和智慧於一身的女子」。

(中時電子報)