醫院裡總會存在一些無法解釋的經驗，有一名護理師就在某次的手術當中，因為突然響起電影《冰雪奇緣》的主題曲「Let It Go」，後來竟發生詭異事件，插管過程總是不順，最後在醫師要求關音樂後，才終於順利進行。

這名護理師日前上節目《醫師好辣》分享，之前在加護病房上班時，有的家屬會帶病人喜歡的音樂來，當時遇到一名小弟弟出車禍，傷到腦部，某天病情急轉直下，所有人都開始準備急救，沒想到就在醫師準備為小弟弟插管時，「Let It Go」突然響起。

當下醫師覺得沒什麼，但管子一直無法順利插進去，最後終於受不了大罵「關掉那個音樂！」，旁邊的護理師趕緊關掉，意外的是，音樂關掉後，醫師竟然就順利插管成功。

護理師提到，這件事造成這名醫師很大的陰影，甚至回去之後，他還要求自己的女兒不能再聽這首歌。主持人胡瓜也在一旁附和，認為這首歌名實在不太好。

(中時電子報)