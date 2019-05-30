立法院28日處理中選會主委李進勇人事同意案，藍綠爆發激烈衝突，而藍委沈智慧事後指控綠委何志偉在其胸前「蓄意磨蹭」，今也在警察大學退休教授葉毓蘭陪同下召開記者會，痛批何志偉的事後言語令人有二度受辱的感覺，要求何志偉公開道歉，「否則我沒完沒了，隨時依法提告」；隨後也轉往中正一分局備案。

沈智慧今召開「民進黨立委何志偉行為不檢，『蓄意磨蹭』必須公開道歉」記者會，控訴何志偉在現場四度將自己的手拉開，用背部貼身推擠自己的胸部、往後撐四次，當下有表達「何志偉不要這樣」，何志偉卻繼續動作，讓自己反抗無效，最後不得不呼他一巴掌。

她強調，何志偉數度用這種方式，已不是一般拉拉扯扯，也從沒看過任何一位男性立委，用這種態度去襲擊女性立委的胸部，還數度說不聽，直到被打耳光為止，「這對我的人格、身體來講，極度不舒服也覺得受辱。當下想說原諒他吧，小男生或許不懂事，但我內心非常不舒服、氣到不行」。

沈智慧進一步說，事後又看到何志偉的網路留言、事後態度讓令人氣到不行，各項回應也顯示沒有改過意思，「他要在媒體面前公開道歉，否則我沒完沒了，隨時依法提告」。

葉毓蘭則指出，何志偉的行為已經觸犯《性別工作平等法》及《性騷擾防治法》，針對女性的胸部去磨蹭，絕對符合性騷擾的定義；而更不可思議的事，何志偉受訪還講出「以後要叫沈智慧喊大聲一點，以後如果我聽不到，你要煮泡麵給我吃」。

她進一步說，性騷擾有時是溝通不良，但何志偉在言詞上仍持續性騷擾，「什麼叫煮泡麵給我吃？」對資深立委講這種話叫不知悔改，這是任何一位投身過性平教育、致力於性騷防治的學者專家，都覺得不可思議也應立即改正的，同時要提醒沈智慧，申訴期有一年。

藍委曾銘宗則說，立法院在表決相關議案時，各有立場、相互推擠正常現象，但何志偉事前動作真的有違法之虞，事後又有語言暴力二次污辱，國民黨團強烈要求何志偉公開道歉，否則支持沈智慧依法提出告訴。

(中時 )