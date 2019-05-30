值勤開槍無罪定讞 張景義：心中大石終於放下

北市萬華警分局員警張景義，6年前在西門町用槍擊斃拒捕並開車衝撞的黎姓犯嫌案，30日獲無罪判決定讞，張景義表示，心中大石終於可以放下，心裡輕鬆不少，當下開槍的立場，是迫於要使用警械才能避免危害發生，如果再重來一次，情況達到危害程度，他還是會使用警械。

對官司纏訟6年，張景義表示，非常感謝家人的支持，並已把消息告訴家人，家人都很高興。此外，張景義說，對各級長官、同仁、社會大眾的支持，他要向蠻多人說聲謝謝。

(中時 )