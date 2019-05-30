值勤開槍無罪定讞 張景義：心中大石終放下 15:112019/05/30 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 張景義今接受媒體採訪，表示心理壓力輕鬆不少，刑事局長黃明昭也慰勉張員。(林郁平攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 值勤開槍無罪定讞 張景義：心中大石終於放下 北市萬華警分局員警張景義，6年前在西門町用槍擊斃拒捕並開車衝撞的黎姓犯嫌案，30日獲無罪判決定讞，張景義表示，心中大石終於可以放下，心裡輕鬆不少，當下開槍的立場，是迫於要使用警械才能避免危害發生，如果再重來一次，情況達到危害程度，他還是會使用警械。 對官司纏訟6年，張景義表示，非常感謝家人的支持，並已把消息告訴家人，家人都很高興。此外，張景義說，對各級長官、同仁、社會大眾的支持，他要向蠻多人說聲謝謝。 (中時 ) #定讞 #中大 #警械 #情況 #官司 也許您會感興趣 推薦閱讀 MLB》王維中重返大聯盟 成首位運動家台將 02:142019/05/26 體育 街頭暴力 蘇揆點名藍執政兩直轄市佔6成以上 22:122019/05/27 政治 凶殘惡檢買凶殺人 槍手獲減輕8月徒刑 11:442019/05/28 社會 醋男狠殺女老闆17刀 無期徒刑定讞 11:172019/05/29 社會 MLB》等608天再上大聯盟 王維中2局無失分 12:252019/05/29 體育 中大大一生紀錄外婆 紀錄片《美鳳的日子》獲肯定 13:272019/05/29 生活 A走13億 前大同董座林蔚山 判刑8年定讞 04:102019/05/30 財經要聞 首宗山難國賠案 二審逆轉免賠 04:102019/05/30 政治要聞 MLB》王維中對決大谷翔平 被敲安但無失分 09:332019/05/30 體育 林蔚山判刑定讞 大同股價反開低走高漲逾1％ 10:222019/05/30 財經 社會熱門新聞 獨家》陸航飛官色慾薰心 邀女下屬聊天強揉胸 - 社會 正義贏了！勇警張景義斃悍賊 最高院判無罪定讞 - 社會 - 中時 半百乾爹逞色慾 要陣頭少女自拍光溜溜照 - 男女 - 中時 幫便秘女病患挖肛門糞便 新北醫師遭控性侵 - 社會 - 中時 北市雙屍命案 疑丈夫殺害病妻後自戕 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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