隨著總冠軍賽將於31日開打，林書豪也在《USA TODAY》分享自己2010-11年菜鳥球季跟柯瑞同隊打球時的小故事，當時已是最後1場例行賽，沒想到柯瑞雖腳踝扭傷，仍選擇帶傷上陣，也讓豪哥充分感受柯瑞對於球賽的無比熱情。

「在那場比賽開打前，柯瑞已經扭傷腳踝，所有人都告訴他，別上場了，我們並未為了什麼打球，他太冒險了，他的腳踝已經扭傷太多次了，」林書豪說，「當時我只是很開心可以上場打球，畢竟我剛從發展聯盟上來，終有機會上場了。」

「我原本以為自己可以先發，然後他們告訴我柯瑞可能會打，我的反應是，什麼？」林書豪表示，「我不知道他的身體是否健康，但他真的打了，帶著腫脹的腳踝上場，我當然就想這傢伙真的熱愛比賽，也不會把一切視作理所當然。」

結果柯瑞打了24分鐘，投11中7，貢獻18分、9助攻，幫助勇士擊敗拓荒者，且以36勝46敗結束那個球季，林書豪說：「我不知道有多少NBA球員會用自己健康去冒險，來打這第82場例行賽，我不是說這個決定有多明智。」

「但這顯示了柯瑞對於球賽的熱情，當你擁有如此熱愛球賽與天賦的球員，這支球隊勢必會變很棒！」

(中時電子報)