韓流夜市6/1凱道放行？！關鍵在柯P點頭答應。 (中天新聞提供)

6/1凱道會不會出現韓國瑜夜市？警方態度是一大關鍵，但最後作決定的人恐怕是台北市長！警方第一時間拒絕挺韓誓師大會設攤，理由是不能「明火烹煮」，不過，之前的同志婚凱道辦桌、每年寒士吃飽，在在都打破這樣的限制。現在警方又改口，一切配合北市府，屆時柯文哲若不放行，就不是法律問題而是政治問題了。

中天新聞報導，6/1挺韓誓師大會當天，韓粉渴望重現韓國瑜造勢的「標準配備」，有香腸瀑布、杏仁茶等各種擺攤，一起共襄盛舉，炒熱當天歡樂氣氛，但現在這種期待被2條法規卡住了。一是禁止「明火烹煮」，警方解釋，關鍵在於瓦斯桶有安全疑慮，但也透露北市府不是不能通融。像是每年寒士吃飽，瓦斯桶進駐都是經過特殊許可，柯文哲本人更親臨現場致詞，難不成只許柯文哲開伙，禁止韓流擺攤？

另一理由是涉及台北市攤販自治條例，警方強調不能設攤位，主辦方因此先向北市府商業處申請臨時攤位，另外退而求其次改為非營利的嘉年華會，兩項問題全都排除後，警方也積極介入協調。警方表示，稍後會開協調會，但無法明確最後結果為何。以寒士吃飽為例，那是需要經過特別申請，並由北市府核准才行。只要北市府同意，警方就會配合辦理。

柯文哲受訪時表示，不管馬路或公園不得有金錢交易，因此在凱道吃飯可以，但攤販就不行。柯文哲嘴上掛著法律，但兩項難題如何解決，眾人心知肚明，能否放行是在政治問題，以及柯文哲是否點頭同意。

(中時電子報)