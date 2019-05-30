中華郵政規畫於「郵政商城網站」上設立「台灣農特產品館-台南物產館」，結合郵政完整的金流、物流、資訊流及客戶流既有資源，將各縣市農、漁、畜產品及特色商品上架銷售，共同協助小農、小商行銷推廣，30日下午2時特於在善化郵局舉辦招商說明會。

台南市政府農業局長李朝塘表示，台南市政府與中華郵政共推郵政商城-台南物產館平台，虛擬通路無地域及時間之限制，消費者隨時隨地皆可方便的上網購物，可補實體通路之不足，讓台南農產能以最直接、最便利、最貼近民生方式提供多元且優質農產供消費者選擇。

台南市政府近期積極拓展農產品行銷通路，除了辦理4場次台南農產品貿易洽談會，邀請日、韓、香港、澳、大陸、新加坡及加拿大等國通路商及貿易商來台南，針對台南的農產品及農產加工品進行採購。

市府也與全聯福利中心推出一地一好物概念推廣台南農產名物，於全台近千家全聯福利中心門市販售，這次更透過電商平台，極力拓展新通路，開發新客群，帶動台南農經濟。

此外，中華郵政於2018年6月在台北民生郵局建置第一家O2O（Online To Offline）郵購站營銷模式，今年將增設18站、明年增設11站，希望藉O2O郵購站係新零售概念店，提供顧客線上瀏覽、線下體驗，線上訂購、線下取貨，精準掌握消費者動態，提供優質消費體驗。

(中時 )