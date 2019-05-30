大小S與好友范曉萱、阿雅（柳翰雅）一起合體錄製陸綜《我們是真正的朋友》，在節目中姊妹兩人回想國中時曾遭到流氓毆打，小S甚至被踹腳導致無法正常走路，徐媽媽得知後直奔校園護女討公道，逼問校長跟老師誰出來負責。
大小S近期在陸綜《我們是真正的朋友》合體好友阿雅與范曉萱，回憶往事她們姊妹倆曾遭到流氓同學毆打，小S也曾在《康熙來了》中說過這段故事，起因是大S班上有一個很老的老師上課時被隔壁班流氓闖入鬧場，仗義執言的大S就起身大吼「你要鬧回你們班去鬧，不要在我們班鬧。」
結果導致畢業典禮當天大S竟然遭到流氓抓髮打巴掌，小S一起跟姊姊回家也遭殃挨揍被踹腳，甚至之後還要用拐杖才能走路，回家後徐媽媽發現立刻衝去學校直奔校長室理論，當時校長和老師正好在開會，徐媽媽衝進去就罵我女兒被打，誰出來對這件事情負責！所幸最後校方解決此事，流氓也受到處罰，但徐媽媽暴怒護女的行為已在姊妹倆心中烙下深刻的印象。
(中時電子報)
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