大小S與好友范曉萱、阿雅（柳翰雅）一起合體錄製陸綜《我們是真正的朋友》，在節目中姊妹兩人回想國中時曾遭到流氓毆打，小S甚至被踹腳導致無法正常走路，徐媽媽得知後直奔校園護女討公道，逼問校長跟老師誰出來負責。

大小S、范曉萱和阿雅近日在陸綜《我們是真正的朋友》好友合體，重提過去學生時期大小S姊妹倆曾遭到流氓毆打。（圖／翻攝自微博）

大小S近期在陸綜《我們是真正的朋友》合體好友阿雅與范曉萱，回憶往事她們姊妹倆曾遭到流氓同學毆打，小S也曾在《康熙來了》中說過這段故事，起因是大S班上有一個很老的老師上課時被隔壁班流氓闖入鬧場，仗義執言的大S就起身大吼「你要鬧回你們班去鬧，不要在我們班鬧。」

小S曝國中時曾和大S被流氓毆打。（圖／翻攝自微博）

結果導致畢業典禮當天大S竟然遭到流氓抓髮打巴掌，小S一起跟姊姊回家也遭殃挨揍被踹腳，甚至之後還要用拐杖才能走路，回家後徐媽媽發現立刻衝去學校直奔校長室理論，當時校長和老師正好在開會，徐媽媽衝進去就罵我女兒被打，誰出來對這件事情負責！所幸最後校方解決此事，流氓也受到處罰，但徐媽媽暴怒護女的行為已在姊妹倆心中烙下深刻的印象。

徐媽媽得知後二話不說衝到學校討公道。（圖／翻攝自微博）

徐媽媽超兇護女也讓兩人留下深刻印象。（圖／翻攝自微博）

(中時電子報)