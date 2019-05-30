挺韓團結造勢活動，車輛用小標誌牌已製作完成。（范振和攝）

挺韓團結造勢活動升火待發，花蓮韓粉6月1日為盛大挺進總統府前凱道，婦女等10餘社團積極串連，花蓮識別旗、小國旗、頭巾等，紛紛出籠，初估至少40輛遊覽車能量北上挺韓。

據了解，大型標誌旗4面，車輛用40支小標誌牌，人手一支小國旗2000支都已備妥。由於花蓮地形狹長，6月1日上午8時，北區韓粉將在花崗山運動場集結，中區7時30分集結，南區7時出發，中南區大部分選擇縱谷線花東公路旁設點集結。

大隊人馬上午11時左右在台北石碇休息站會合，至於，搭火車或自行開車前往的，也都預計當天下午1時左右挺進凱道，預估會有2000人到場搖旗吶喊。

一群自稱韓國瑜「鋼粉」的人士紛紛表示，任何人都動搖不了他們的意志，但他們不滿的是，國民黨主席吳敦義想方設法徵召韓國瑜參加初選，如今卻以黨務中立為由聲稱：「我當然不能去」，坊間傳出的「卡韓」「挺郭」「拔朱」或「砍王」荒謬劇，亂演一通，真讓人看得一頭霧水。

花蓮也有不少國民黨員是韓粉，登記參加的韓粉社團包括，婦女社團、青工社團、宗教社團、村里長系統、農會系統等10餘個團體串連，升火待發中。「6月1日凱道見！」彷彿是通關密語，韓粉們見面時，總不忘相互叮嚀，別忘了屆時參加這一場嘉年華會。

(中時 )