520大豪雨引爆台中市各地抽水站是否發揮功能？市議員李天生等人30日質詢說，市府花費鉅資在大里溪水系沿岸興建5座抽水站；520一場大豪雨，霧峰五福里、烏日五光里竟還出現嚴重淹水災情、損失慘重；水利局長范世億說，當日后溪底抽水站抽水機係依照操作流程操作運轉。

市議員張家銨、江肇國、周永鴻、曾朝榮、蔡耀頡、李天生、黃守達、賴朝國、陳世凱等人，30日共同關心520短時強降雨造成烏日、潭子、霧峰等低漥區淹水情形，質疑市府的抽水站並未發揮功能。

陳世凱指出，520當日中央氣象局於凌晨4：40發布豪雨特報，台中市目前有31部大型抽水機，其中6部為常設性機組，卻沒有提早部署，剩下25部抽水機組只有1部出動，24部在倉庫裡睡覺！

李天生、張家銨說，市府花費鉅資興建5座抽水站，給大家一個美麗的願景，民眾們都認為可高枕無憂，卻仍然發生淹水災情？當天上午11時30分，霧峰五福里一帶就出現淹水情形，有人要求車籠埤抽水站展開運作，卻沒有結果，抽水站直到下午1時多才進行抽水作業，造成當地淹水災情加重。

范世億表示，520短時強降雨帶來的時雨量創新高，當日中午12時到下午1時是雨勢最猛烈、落雷最密集時段，大里溪上游區域的北屯、北區及太平時雨量最大達99毫米；烏日中興排水集水區則包括烏日區及上游的大里區，當時大里區最高時雨量也達64毫米。

范世億強調，瞬間豪大雨匯流至大里溪，水位高漲，下午1時達一級警戒水位，形成外水高於內水的排洪困境，既有重力排水已無法負荷，大里溪5座抽水站依據SOP從中午12時起陸續啟抽，輔以動力排水輔助排洪。

(中時 )