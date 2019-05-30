50歲張姓女子在網路與自稱是美軍駐敘利亞上校的男子「威爾森」談戀愛，「威爾森」日前向張女指稱想到台灣與她共度一生，但退伍需花錢收買指揮官。被愛情沖昏頭的張女，聽從對方指示，日前到銀行欲分批將新台幣百餘萬元匯入指定帳號，行員及時發現有異，與警方苦勸才揭穿這場愛情騙局。

張女日前在某銀行前，來回踱步像是在思考事情，神情緊張，但銀行人員關心詢問，她不願說明，堅持只要將戶頭的錢匯到某個帳戶，行員認為有異，向警方請求協助。

警方到場發現，張姓女子4個月前，在網路認識「威爾森」，他自稱是美軍駐敘利亞上校，每天噓寒問暖、甜言蜜語，張女情不自禁陷入愛河。「威爾森」日前向張女大灌迷湯說，想到台灣與張女一起生活，但退伍需一筆錢收買指揮官，請她幫忙，分批將115萬元匯入所指定帳號。「威爾森」還警告張女，要小心匯款，不要引起他人懷疑，否則，他就沒辦法順利來台，與張女共度甜蜜生活。

「叫他不要再騙人了！」第一警分局員警力勸正與網路戀人「威爾森」通話的張女，不要聽對方指示匯錢，要求「威爾森」來找警方處理。張女卻一直以英文向對方解釋說：「sorry！」，堅持不是遭到詐騙。

警方苦口婆心向張女說明，詐騙集團「假軍官、真詐財」網路詐騙技倆，並搜尋網路詐騙模式證實，張女才恍然大悟，察覺自己差點掉入網路愛情陷阱，感謝員警熱心勸說，否則她畢生積蓄，恐已被騙走。

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(中時 )